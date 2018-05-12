إيلون ماسك يعد بانتقالات مجانية عبر نفق تجريبي.. ولكن أين؟

وعد رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك الناس "بانتقالات مجانية" خلال الشهور القليلة المقبلة من خلال أول نفق تحفره شركته (ذا بورينج كامبني) لنقل الركاب بسرعة فائقة في مدينة لوس انجليس الأمريكية.

ويبقى السؤال هو ما إذا كان النفق الذي تحدث عنه ماسك عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيلبي الطموح الذي أحياه عندما وعد الركاب بأنهم سيختبرون قريبا نظاما جديدا للمرور تحت الأرض في ثاني أكبر مدينة أمريكية.

والنفق الذي يظهر في لقطات فيديو مثيرة نشرها ماسك عبر حسابه على موقع إنستجرام يوم الخميس لن يكون تحت لوس انجليس نفسها وإنما تحت بلدية هوثورن المجاورة لها والتي يقع فيها مقرا شركتي ماسك (ذا بورينج كامبني) و(سبيس إكس) للصواريخ.

ولم يتضح بعد إن كانت التصاريح التي حصل عليها ماسك من بلدية هوثورن ستسمح للناس باستخدام النفق الذي كان مصمما كمشروع تجريبي لاختبار أفكار ماسك عن شبكة انتقال فائق السرعة.

وكتب ماسك على إنستجرام يقول "شارف العمل لحفر أول نفق لشركة بورينج تحت الأرض في لوس انجليس على الانتهاء. وعند الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية سنمنح الناس انتقالات مجانية خلال الشهور القليلة المقبلة".

ويقول ماسك الملياردير الشاب الذي يملك أيضا شركة تسلا للسيارات التي تعمل بالكهرباء إن مساعيه تعتبر خطوات أولى لتطوير شبكة أنفاق لمرور المشاة والسيارات بين المدن لتخفيف الضغط على الطرق.

كان ماسك قد كشف عن أفكاره بعدما قال في تغريدة تعود إلى ديسمبر كانون الأول 2016 "التكدس المروري يدفعني للجنون".