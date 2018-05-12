برلين: لا حرب تجارية بين أميركا وأوروبا

قال ريتشارد غرينيل، سفير الولايات المتحدة الجديد لدى ألمانيا، إن الخلاف بشأن فرض واشنطن المزمع لرسوم عقابية على سلع أوروبية لن يؤدي إلى حرب تجارية، وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد سوى "تكافؤ الفرص". وفي مقابلة مع مجموعة فونكه الصحفية أصر غرينيل على أن الولايات المتحدة تنتظر مقترحات بشأن كيفية "تفادي فرض تعريفات عقابية" بحسب سكاي نيوز. وقال إن "الألمان يؤدون مهمة مذهلة بشأن التجارة.. لن تكون هناك حرب تجارية.. إننا نتحدث مع أصدقائنا لحل مشكلة". وتصدر غرينيل عناوين الأخبار بعد أقل من أسبوع من توليه منصبه، بسبب طلبه في تغريدة بضرورة أن تنهي الشركات الألمانية عملياتها في إيران على الفور، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي.