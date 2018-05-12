"فضيحة فساد" صينية طاولت الأمم المتحدة

حكم على رجل أعمال صيني بالحبس أربع سنوات لإدانته بالفساد وتبييض الأموال في قضية طاولت الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة جون آش الذي توفي عام 2016 بحسب سكاي نيوز. والمتهم الرئيسي في القضية نغ لاب سنغ هو رجل ستيني من ماكاو، جمع ثروته في قطاع البناء، وبحسب الوثائق التي نشرتها جامعة بيركلي في كاليفورنيا تربطه مع الصين علاقات عامة ومافيوية. وقد دفع نغ، مع شركاء له، رشى بلغت 1,3 مليون دولار لجون آش الذي ترأس الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين سبتمبر 2013 وسبتمبر 2014، ولفرانسيس لورنزو مساعد سفير جمهورية الدومينيكان في الأمم المتحدة. ومقابل هذه الأموال ساعد الرجلان نغ لاب سنغ وشركاءه في مشروع لبناء مركز مؤتمرات برعاية الأمم المتحدة في ماكاو في جنوب الصين. ومن أجل تسهيل السير قدما في المشروع قدّم جون آش، سفير أنتيغوا وباربودا لدى الأمم المتحدة على مدى عشر سنوات، للأمين العام للأمم المتحدة وثيقة تؤكد الحاجة لإنشاء المركز الذي لم ير النور مطلقا. وبعد محاكمة استغرقت خمسة أسابيع دان قاض فدرالي في منهاتن نغ لاب سنغ نهاية يوليو بست تهم أبرزها الفساد وتبييض الأموال. وتضمنت العقوبة دفع غرامة قدرها مليون دولار وإعادة مبلغ 1,5 مليون دولار، وجاءت أدنى بكثير من عقوبة الحبس 10 سنوات التي كان يواجهها رجل الأعمال الصيني. وتوفي آش، الذي وُجه إليه الاتهام في 2015، جراء نوبة قلبية في يونيو 2016 ما أدى إلى إبطال التعقبات بحقه. ونغ لاب سنغ هو الوحيد من بين المتهمين الخمسة الأحياء الذي أقر بذنبه. وحكم على متهمين اثنين آخرين بالحبس سبعة اشهر و20 شهرا فيما لا يزال المتهمان الأخيران، وأحدهما فرانسيس لورنزو، بانتظار صدور الحكم بحقهما. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق لوكالة فرانس برس، إن "المنطمة تعاونت على نطاق واسع لتسهيل إحقاق العدالة في هذا الملف عبر تزويد (المحكمة) بآلاف الوثائق وبرفع الحصانة عن مئات الأعضاء من أجل السماح لهم بالإدلاء بشهاداتهم في القضية".