رصد 20 مخالفة في تسويق وبيع منتجات عضوية محلية

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة 20 مخالفة تسويق وبيع منتجات عضوية محلية، لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة تستعد لبدء عدة زيارات رقابية تشمل المزارع العضوية وتحت التحول ومنافذ بيع المنتجات الغذائية ومنافذ بيع مدخلات الإنتاج، إضافة إلى مصانع مدخلات الإنتاج العضوي.

وأضاف، أنه بلغ إجمالي عدد المزارع العضوية والتقليدية تحت التحول في السعودية 143 مزرعة، ووصلت نسبة المزارعين العضويين مقارنة بالتقليديين 5.1 في المائة وفق المساحة بالهكتار، بينما بلغ عدد طلبات التحول إلى المزارع العضوية 54 طلبا خلال العام الجاري.

وأوضح، أن مساحة الأراضي الزراعية العضوية تبلغ 12530 هكتارا وتحت التحول 4456 هكتارا، مضيفا أن رؤوس الحيوانات العضوية (الحيوانات التي تمت تربيتها في مزارع عضوية) بلغ 7601 رأس.

وأشار إلى أن رؤوس الحيوانات تحت التحول 8527 رأسا، وخلايا النحل العضوية 1395 خلية، وخلايا النحل تحت التحول 122 خلية.

وبين، أن وزارة البيئة والمياه الزراعة تعكف علی إعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي بهدف تحقيق أمن غذائي متكامل وإيجاد إنتاج غذائي محلي، والعمل علی بناء قدراتها ورفع مدی جاهزيتها لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي.