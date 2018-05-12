شطب 90 ألف سجل تجاري في السعودية خلال 2017 .. بارتفاع 47 %

قفز عدد السجلات التجارية المشطوبة في قطاع الأعمال السعودي إلى 89343 سجلا خلال العام الماضي 2017، مقارنة بـ 47073 سجلا مشطوبا خلال 2016، بنسبة ارتفاع تقارب 47 في المائة تعادل 42270 سجلا. وشكلت السجلات التجارية المشطوبة للمستثمرين من فئة الرجال نحو 85 في المائة من إجمالي السجلات المشطوبة.

وحسب إحصائية حديثة لوزارة التجارة والصناعة اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد سجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأكبر من السجلات المشطوبة بـ 21083 سجلا بنسبة تقدر بـ 23.6 في المائة.

وبلغ عدد السجلات المشطوبة في منطقة الرياض 19907 سجلات، ثم المنطقة الشرقية بشطب 18660 سجلا تجاريا، تليها منطقة القصيم بـ 6432 سجلا، ومنطقة المدينة المنورة بـ 5338 سجلا، فيما تم شطب 4178 سجلا تجاريا في منطقة عسير.

وسجلت منطقة الباحة أقل المناطق في عدد السجلات المشطوبة بنحو 800 سجل تجاري، فيما بلغ عددها في منطقة تبوك 3204 سجلات، ثم منطقة نجران بـ 2509 سجلات، ومنطقة حائل 2426 سجلا تجاريا.

ويقدر عدد السجلات المشطوبة في منطقة جازان بـ 2171 سجلا تجاريا، تليها منطقة الجوف بـ 854 سجلا.

وبلغ عدد السجلات التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 نحو 61 ألف سجل تجاري، مقابل 46 ألف سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي، بارتفاع نسبته 31.7 في المائة.

فيما بلغ عدد السجلات الصادرة في الربع الثالث من العام الماضي أكثر من 38 ألفاً، والربع الثاني من العام ذاته إصدار نحو 55 ألف سجل، في حين وصل عدد السجلات التجارية الصادرة في الربع الأول من عام 2017 نحو 54.788 سجل.

إلى ذلك، تعمل وزارة التجارة والاستثمار على خطة عمل موسمية لشهر رمضان المبارك في مختلف مناطق المملكة للرقابة على السلع الرمضانية والتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية والاستهلاكية وبدائلها، والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

وأسفرت نتائج الجولات الميدانية التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوع الماضي عن تفتيش 6419 منشأة تجارية وضبط 2669 سلعة تموينية، كما تم تحرير 460 مخالفة فورية على المنشآت واستدعت المسؤولين عنها لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وتصدرت مخالفات نظام البيانات التجارية المخالفات المرصودة من قبل المراقبين، وذلك بعدم وضع بطاقة السعر على المنتج، وعدم تعريب الفواتير، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، إضافة إلى مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري المتمثلة في حيازة وعرض منتجات منتهية الصلاحية.