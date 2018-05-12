مطار جدة الجديد يستعد للافتتاح التجريبي 7 رمضان المقبل

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عن افتتاح المطار الجديد تجريبيا في 7 رمضان المقبل، وذلك تمهيدا للافتتاح الجزئي للمطار.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدتها إدارة المطار لقيادات الصف الأول، بعنوان "المعايير السبعة للتميز في تأسيس وحماية الأعمال".

وطرحت خلال الدورة نماذج تطويرية للعمل داخل المطار، وآلية تحسين العمل داخل صالات السفر، وشهدت تفاعلا موسعا من مختلف القيادات التي حضرت.

من جهته، قال عصام نور، مدير عام المطار، إن هذه الدورات التدريبية المكثفة تستهدف مختلف القيادات في المطار، سواء من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني أو القطاعات الحكومية التشغيلية، في ظل الانتقال الوشيك للمطار الجديد والرغبة في تطوير الكوادر البشرية لتتوافق مع صالات السفر الحديثة.

وأشار إلى أن هذه الدورات المتقدمة ستسهم دون شك في تحسين آلية العمل، وتقديم أحدث الأنماط الإدارية المتسقة مع التغييرات الايجابية التي تشهدها المملكة توافقا مع "رؤية 2030".

ولفت إلى أن استمرارية تقديم الدورات التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة العمل داخل المطارات السعودية، وتطوير قدرات منسوبي الهيئة لمواكبة التطورات الإدارية والتقنية الحديثة.