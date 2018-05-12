منع فسح الهواتف المتنقلة دون شهادة اعتراف من «المواصفات»

منعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فسح الهواتف المتنقلة والشواحن وأجزائها، ما لم تكن حاصلة على شهادة اعتراف " IECEE"، صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأبلغت هيئة المواصفات نظيرتها الجمارك، بطلب عدم الفسح للهواتف المتنقلة والشواحن وأجزائها دون شهادة الاعتراف، وعليه جرى إشعار المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بتطبيق القرار.

وتقوم إدارة شهادات (IECEE) بالإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بمنح شهادات المطابقة الوطنية المناظرة، طبقا للبرنامج الدولي لمنح الشهادات (IECEE).وتنقسم الإدارة العامة لمنح الشهادات إلى أربعة أقسام، تتضمن إدارة علامة الجودة وتقوم بمنح تراخيص استخدام شعار علامة الجودة السعودية للمنشأة الوطنية والأجنبية وفق المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة.

وذلك علاوة على إدارة بطاقات الكفاءة وتقوم بمنح تراخيص استعمال بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات الكهربائية (مكيفات الهواء، غسالات الملابس المنزلية، الثلاجات-المجمدات، المحركات الكهربائية، الإنارة)، ومنح تراخيص كفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، وكذلك منح تراخيص استعمال بطاقة كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، ومنح تراخيص استعمال بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، وتسجيل المختبرات المعتمدة في البرنامج الإلكتروني لكفاءة واستهلاك الطاقة.

كم تتضمن إدارة شهادات المطابقة وتصدر شهادة مطابقة لطراز المنتج، إضافة إلى إدارة شهادات (IECEE).