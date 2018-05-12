11 فائدة اقتصادية لأنسنة المدن توفر 70 % من تكلفة الهدم وإعادة البناء

أوضح اقتصاديون، أن أنسنة المدن هي سلوك حياة نابضة بمقومات اقتصادية تتمثل في 11 نقطة رئيسة أبرزها التطوير بتوفير ما لا يقل عن 70 في المائة من تكلفة الهدم وإعادة البناء، ما يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات عن طريق التطوير في وسط المدن والمناطق والأحياء التاريخية القديمة الأمر الذي يوفر حياة معيشية مناسبة للمجتمع.

وأشاروا في المؤتمر الدولي الأول لأنسنة المدن الذي نظمته هيئة تطوير المدينة المنورة، إلى أن حركة المشاة تؤدي بدورها إلى تنشيط حركة البيع والشراء ما يدعم كذلك برامج الأسر المنتجة والمشاريع الحرفية وتحويل الأسر من مستهلكة إلى منتجة، لافتين إلى تحويل تلك المواقع إلى أماكن للجذب السياحي، حسبما نقلت "واس".

قالوا، إن مفهوم التطوير لا يقتصر على المنظر الجمالي للمباني، حيث يدخل في توفير النقل ومعالجة المياه والمحافظة على الغطاء النباتي، في إشارة منهم إلى أن توفير النقل العام يقلل بنسبة 60 في المائة من تكلفة النقل وتوفير معالجة المياه بنسبة تصل إلى 70 في المائة يتواكب مع رؤية المملكة في التطوير بأقل التكاليف.

وأكد المهندس محمد سندي؛ مدير المشاريع الحكومية، أن مشاريع أنسنة المدن جاءت لتتواكب مع رؤية المملكة في الترشيد والتطوير بأقل التكاليف، التي من شأنها أن تقلل من تكاليف التطوير العمراني مشيرا إلى أن المدن المؤنسنة تحافظ على طبيعتها وتركيبتها السكانية حسب مميزات المنطقة، التي ستنعكس جليا على المظهر العام للمدينة.

فيما أوضح الدكتور زياد أعظم؛ الوكيل المساعد سابقا لشؤون التنمية الإقليمية في وزارة الاقتصاد والتخطيط استاذ الهندسة المساعد في جامعة عفت في جدة، أن فكرة تطوير الأحياء بأنسنة المدن بأقل التكاليف يحقق عوائد على المدى القصير خلاف التطوير بالإزالة الذي يحتاج إلى مدى طويل لتحقيق العوائد نظرا لزيادة التكاليف في إشارة منه إلى أن تطوير المدن بمشاريع الأنسنة يشكل فقط 25 في المائة من تكاليف التطوير بالبناء والهدم ومن ثم إعادة البناء من جديد.

وبين، أن لكلا المشروعين مميزات مختلفة إلا أن مشاريع التطوير بالأنسنة تتجاوز عمليات التطوير بالهدم والبناء ويحقق خدمة أهالي الأحياء والحفاظ على وجودهم بإعادة الحياة القديمة للمدن.

من ناحيته، أوضح الدكتور ريان حماد؛ عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة طيبة في المدينة المنورة، أن انسنة المكان هو نمط حياة ومكسب له أبعاد اقتصادية إلى جانب الأبعاد الأخرى المتعددة في إشارة منه إلى أن الأنسنة تقلل من الأعباء المالية للسكان والتكاليف اليومية.

وقال، إن صناعة أحياء ومُدن مؤنسنة بشبكة النقل العام يوفر ما لا يقل عن 60 في المائة مصاريف التنقل، مضيفا أن مشاريع الأنسنة ليس فقط شكلا جماليا للعمران بقدر ما هو نمط حياة يدخل في جميع جوانب الحياة اليومية والمعيشية ومتطلبات الحياة في إشارة منه إلى أن الأنسنة تدخل في معالجة المياه في المسجد وفي البيت وفي المدرسة.

وتابع، لو أوجدنا شبكات معالجة وفصلنا مياه الصرف الصحي عن مياه الوضوء والمغاسل وإنشاء محطات معالجة صغيرة داخل الأحياء لاستخدامات ري الغطاء البناتي وغسيل الأرصفة والشوارع ومغاسل السيارات لقللنا تعرفة فاتورة المياه بنسبة 70 في المائة مجددا الإشارة على أن الأنسنة هي إعادة لسلوك المستهلك تحتاج لتضافر الجهود من القطاعين العام والخاص إلى جانب تعزيز الوعي لإيجاد مجتمع متعاون على درجة عالية من الثقة.