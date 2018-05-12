صناعة مستحضرات التجميل تحلق بقوة دفع "أمازون"



"أنتِ لا تحتاجين إلى المستحضرات، فهي التي تحتاج إليك"، هذا ما هو مكتوب على لافتة زهرية اللون زاهية على أحد الأبواب العديدة إلى مركز جافيتس في مانهاتن - القلعة الزجاجية، التي تزيد مساحتها على 167 ألف متر مربع، التي تعد أكثر مراكز المؤتمرات ازدحاما في الولايات المتحدة.

في الداخل، يقدم مصففو الشعر تصميمات مجانية، بفضل "تارجيت"، متجر الخصم، وتصطف الفتيات المراهقات لتحصل على ملمع الشفاه مقابل خمسة دولارات.

الأغنية الفردية الجديدة من المطرب دريك بعنوانNice for What، تخرج من خلال نظام الصوت، في الوقت الذي تتجمع فيه الحشود لالتقاط صور شخصية أمام جدران من الزهور.

الممثلة باريس هيلتون تروج لمجموعتها الجديدة للعناية بالبشرة "يونيكورن ميست". يتجول المعجبون خارج "السجادة الوردية" المسيّجة، حيث يتنافس فنان المكياج الخاص بكيم كارداشيان للحصول على نجومية الحفل مع هيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية السابقة، في الوقت الذي يتوقف فيه الاثنان لالتقاط صور فوتوغرافية.

هذا هو "بيوتيكون"، ذراع المهرجان التابعة لشركة التجزئة التي تحمل الاسم نفسه، حيث أنفق عشرات الآلاف من المتحمسين الشهر الماضي مبالغ تقع بين 60 دولارا وألفي دولار في عطلة نهاية أسبوع ممتعة. في تكرار للغة إنستاجرام - - # التمكين و # الرعاية بنفسك - يتم تشجيع الحضور على "العمل الجاد" و"كن على طبيعتك".

