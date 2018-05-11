أرباح الشركات تضغط على الأسهم .. فقدت 35 مليار ريال من قيمتها في أسبوع

تراجعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي لتغلق عند 7914 نقطة فاقدة 193 نقطة بنسبة 2.4 في المائة، حيث خسرت نحو 35 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى 1.87 تريليون ريال.

وجاء التراجع بعدما تحولت أرباح الشركات المجمعة للربع الأول من نمو إلى تراجع، ما أثر سلبا في تقييم السوق، إذ إنه مع ارتفاع مكرر الربحية تراجعت عوائد السوق لتنعكس على إقبال السيولة.

وأظهرت نتائج 168 شركة عن تراجع في الأرباح المجمعة للسوق بنحو 16 في المائة لتصل إلى 25 مليار ريال، إذ سجلت 42 شركة خسائر، وذلك لأول مرة، منذ تأسيس هيئة السوق المالية، حيث لم يحدث من قبل تحقيق خسائر في الأرباع الأولى خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يؤثر سلبا في نظرة المتعاملين للسوق وتوقعاتهم لها.

وإغلاق السوق دون مستويات متوسط 21 يوما ودون حاجز 8000 نقطة يبقي السوق في حالة فنية سلبية ما لم يعد فوق متوسط 21 يوما عند 8060 نقطة التي تشكل المقاومة بينما الدعم عند 7700 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8107 نقاط، حيث ارتفع في ثلاث جلسات وتراجع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 8171 نقطة بمكاسب 0.78 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7811 نقطة فاقدا 3.6 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7914 نقطة فاقدا 193 نقطة بنسبة 2.4 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 17 في المائة بنحو أربعة مليارات ريال لتصل إلى 19 مليار ريال بمعدل 36 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 11 في المائة بنحو 108 ملايين سهم متداول لتصل إلى 886 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.7 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 14 في المائة بنحو 89 ألف صفقة لتصل إلى 543 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت جميع القطاعات وتصدرها "الإعلام" بنسبة 13 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 5.7 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 5.6 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 6.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 4.4 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال.



أداء الأسهم



كان الأعلى تداولا "نماء" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 23.03 ريال، يليه "العقارية" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 24.10 ريال، وحل ثالثا "اللجين" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 30.27 ريال.

وتصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 28 في المائة ليغلق عند 10.76 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 11.05 ريال، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 96.71 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 2.7 مليار ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 13 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال.

