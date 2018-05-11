الدولار يكسب سلة عملات منافسة .. أطول موجة ارتفاع منذ 2016

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس، واتجهت لتسجيل أطول موجة مكاسب في أكثر من ثلاث سنوات حيث خطف إبرام الصفقات الأضواء من الأسبوع الحافل بالنتائج في نهايته.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش متجها إلى تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول موجة مكاسب منذ آذار (مارس) 2015، وفقا لـ"رويترز".

ولم يسجل المؤشران داكس الألماني وفاينانشيال تايمز 100 البريطاني تغيرا يذكر من حيث النسبة المئوية.

وبينما يقترب موسم إعلان نتائج الربع الأول في أوروبا من نهايته، تصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات الأفضل أداء بعد ارتفاع أسهم أرسيلور ميتال 3.6 في المائة.

وحققت أكبر شركة لإنتاج المعادن في العالم أرباحا فاقت التوقعات وأعطت نظرة متفائلة لعام 2018.

وفي أمريكا، استهلت مؤشرات بورصة وول ستريت تعاملات أمس، على تغير طفيف حيث بددت الخسائر التي منيت بها أسهم سيمانتك ونفيديا أثر المكاسب التي تحققت في قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 19.11 نقطة، أو ما يعادل 0.08 في المائة، عند الفتح إلى 24758.64 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.37 نقطة، أي ما يعادل 0.01 في المائة، إلى 2722.70 نقطة.

ونزل مؤشر ناسداك المجمع 11.01 نقطة، أو 0.15 في المائة، إلى 7393.97 نقطة.

وآسيويا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، بدعم من بيانات تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة حدت من المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، فضلا عن نتائج أرباح جيدة لعدد من الشركات.

وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 1.16 في المائة إلى 22758.48 نقطة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ الخامس من شباط (فبراير) الماضي، عند 22769.16 نقطة. وزاد المؤشر 1.3 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98 في المائة إلى 1794.96 نقطة.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق بعد أن صعدت أسهم الشركات النظيرة في الولايات المتحدة بقيادة "أبل". وزاد سهم طوكيو إلكترون 2.5 في المائة بينما زاد سهم أدفانتست كورب 0.9 في المائة وموراتا 4.6 في المائة.

وربح سهم سوزوكي موتور 9 في المائة بعد أن قفزت أرباح الشركة التشغيلية 40.3 في المائة إلى 374.2 مليار ين (3.42 مليار دولار) في السنة المنتهية في آذار (مارس) الماضي، وهو ما يفوق توقعات المحللين.

وارتفع سهم باناسونيك 4.9 في المائة بعد زيادة صافي ربح الشركة 58 في المائة في السنة المنتهية في آذار (مارس) إلى 236.04 مليار ين.

في حين أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس، على تراجع بنسبة 0.60 في المائة أي ما يعادل 260 نقطة، وأقفل عند مستوى 43594 نقطة. وبلغت كمية التداول 86296790 سهما نفذت في 359 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 92 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 242 شركة، واستقرت قيمة أسهم 25 شركة. وسيطرت أسهم شركات الأسمنت والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.

وعربيا، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.36 في المائة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2137 نقطة مقارنة 2167 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.1 مليون دينار أردني مقارنة بـ 8.0 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 24.1 في المائة.

كما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 30.4 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 32.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 25.5 مليون سهم، نفذت من خلال 12258 صفقة.

بينما أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات أمس، على ارتفاع بنسبة 0.59 في المائة ليصل عند 7366.16 نقطة. وأفادت معطيات من موقع البورصة بأن حجم التعاملات بلغ 8.209 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 3.298 مليون دولار أمريكي, وسط ارتفاع أسهم 28 شركة وانخفاض أسهم 22 أخرى واستمرار أسهم 18 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها.

