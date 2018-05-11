جوارديولا: تحطيم الأرقام القياسية ساعد سيتي في الحفاظ على التركيز

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن السعي من أجل تسجيل مجموعة من الأرقام القياسية ساعد فريقه في الحفاظ على تركيزه في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وحطم سيتي الرقم القياسي لعدد النقاط بالدوري الممتاز بوصوله إلى 97 نقطة بفوزه على برايتون اند هوف ألبيون 3-1 يوم الأربعاء وسينهي مسيرته الرائعة هذا الموسم بتخطي حاجز المئة نقطة إذا فاز يوم الأحد على ساوثامبتون.

كما عادل سيتي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بمباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد والبالغ 31 انتصارا وسجل رقما قياسيا وصل 105 أهداف حتى الآن خلال 37 مباراة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي "ساعدتنا هذه الأرقام على الحفاظ على تركيزنا خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأضاف "هناك الكثير من (اللحظات الخاصة)...18 فوزا متتاليا هو سبب فوزنا بالدوري. هذه هي أهم نقطة في الموسم".

واستبعد المدرب الإسباني إجراء تغييرات كبيرة بالفريق خلال موسم الانتقالات لكنه قال إنه يرغب في ضم "لاعب أو اثنين آخرين" لتوفير المزيد من الحلول على أرض الملعب.

وأوضح "ربما لا يسعد هذا بعض اللاعبين فهم يرغبون في اللعب لفترة أطول وربما يطلبون الرحيل لكنهم ليسوا كثيرين".

وأضاف "لقد قمنا بضخ استثمارات كبيرة في العام الماضي نظرا لارتفاع متوسط أعمار اللاعبين. 10 أو 11 لاعبا كانوا فوق 31 عاما. الآن سوف نغير بعض التفاصيل مع رحيل يايا (توري) لكن ليست كثيرة. ضم لاعب وربما اثنين".

وقال إنه يرغب في بقاء المهاجمين سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج، وأوضح "في الموسم الماضي قلت وربما ألف مرة أن سيرجيو سيبقى حتى يقرر هو أن الوقت حان للرحيل".

ويرغب النادي في إبرام عقد طويل الأجل مع سترلينج بعد أفضل موسم له في الدوري الممتاز سجل خلاله 23 هدفا في كل المسابقات.

وقال جوارديولا "النادي ورئيسه وأنا نرغب جميعا في استمراره فترة طويلة وتجديد عقده - لكننا سنبدأ عطلة خلال أيام قليلة. كلنا نرغب في بقائه أطول فترة ممكنة".