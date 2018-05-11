توتال توقع اتفاقا لإنشاء مصنع للبتروكيماويات بقيمة 1.5 مليار دولار مع سوناطراك

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية الصحفيين اليوم الجمعة بأن شركة توتال وقعت اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركته لإنشاء مصنع للبولي بروبلين في الجزائر.

وخلال خلال التوقيع قال الرئيس التنفيذي عبد الرحمن ولد قدور للصحفيين "يسعدني أن أقول أنه سيكون لدينا منتجات بتروكيماوية، وليس فقط النفط والغاز".

وقال مسؤول في سوناطراك إن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الذي سيقام في ارزو ستصل إلى 550 ألف طن من البولي بروبلين و650 ألف طن من البروبان.