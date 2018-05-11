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أخبار اقتصادية- عالمية

تراجع معدل التضخم بنسبة طفيفة في اسبانيا الشهر الماضي

مدريد :د ب أ
أعلن مكتب الاحصاء الأسباني اليوم الجمعة تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في البلاد بنسبة طفيفة الشهر الماضي بالتماشي مع تقديرات سابقة. وتراجعت أسعار المستهلكين في نيسان/أبريل بنسبة سنوية بلغت 1ر1 بالمئة مقابل 2ر1 بالمئة في آذار/مارس. وتتفق النسبة المعلنة مع التقديرات السابقة. وكشفت البيانات النهائية تراجع معدل التضخم الأساسي بنسبة 8ر0 بالمئة مقابل 2ر1 بالمئة في آذار/مارس. وبلغت نسبة التضخم التي تعتمد على مؤشر اسعار المستهلك 1ر1 بالمئة، مقابل 3ر1 بالمئة في آذار/مارس. وبمعدل شهري، ارتفعت أسعار المستهلك في نيسان/ابريل بنسبة 8ر0 بالمئة بزيادة عن نسبة 1ر0 بالمئة التي سجلت في آذار/مارس.
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