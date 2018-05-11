تراجع معدل التضخم بنسبة طفيفة في اسبانيا الشهر الماضي

أعلن مكتب الاحصاء الأسباني اليوم الجمعة تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في البلاد بنسبة طفيفة الشهر الماضي بالتماشي مع تقديرات سابقة. وتراجعت أسعار المستهلكين في نيسان/أبريل بنسبة سنوية بلغت 1ر1 بالمئة مقابل 2ر1 بالمئة في آذار/مارس. وتتفق النسبة المعلنة مع التقديرات السابقة. وكشفت البيانات النهائية تراجع معدل التضخم الأساسي بنسبة 8ر0 بالمئة مقابل 2ر1 بالمئة في آذار/مارس. وبلغت نسبة التضخم التي تعتمد على مؤشر اسعار المستهلك 1ر1 بالمئة، مقابل 3ر1 بالمئة في آذار/مارس. وبمعدل شهري، ارتفعت أسعار المستهلك في نيسان/ابريل بنسبة 8ر0 بالمئة بزيادة عن نسبة 1ر0 بالمئة التي سجلت في آذار/مارس.