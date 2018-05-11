النفط يهبط من مستوياته المرتفعة على أمل توفير بدائل لإمدادات إيران

هبطت أسعار النفط اليوم متراجعة عن أعلى مستوى في عدة سنوات الذي سجلته في الجلسة السابقة على أمل توفير إمدادات بديلة قد تسد الفراغ الذي سيتركه انخفاض وشيك في الصادرات الإيرانية جراء عقوبات أمريكية. وتخطط امريكا لإعادة فرض عقوبات على إيران التي تنتج نحو أربعة بالمئة من إمدادات الخام العالمية بعد أن انسحبت واشنطن من اتفاق جرى التوصل إليه في أواخر 2015 حد من طموحات طهران النووية مقابل رفع عقوبات أوروبية وأمريكية. وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بانخفاض قدره 24 سنتا أو ما يعادل 0.3% عن التسوية السابقة. وسجل برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 78 دولارا للبرميل في اليوم السابق. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 15 سنتا أو 0.2% إلى 71.21 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 يوم الخميس عند 71.89 دولار للبرميل.
الطاقة- النفط
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