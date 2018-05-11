الذهب يتراجع مع صعود الدولار لكنه يتجه لأول مكسب أسبوعي

هبطت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار قليلا بينما تجاهل المستثمرون الاتساع المحتمل للصراع في الشرق الأوسط. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1318.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش بعد أن كان ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نهاية أبريل عند 1322.76 دولار في الجلسة السابقة. بيد أن المعدن ما زال على مسار تسجيل أول ارتفاع أسبوعي في 4 أسابيع. ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في يونيو نحو 0.2% إلى 1319.10 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار قليلا اليوم لكنه ما زال دون أعلى مستوى في 4 أشهر الذي سجله بوم الأربعاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1% إلى 16.70 دولار للأوقية بعدما كانت سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 16.75 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وهبط البلاتين 0.2% إلى 921.90 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 أبريل عند 927.20 دولار للأوقية يوم الخميس. وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 992.97 دولار للأوقية بعدما كان قد سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1002.10 دولار للأوقية في الجلسة السابق.