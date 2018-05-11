تطبيق "إنستجرام" يتوقف عن العمل في أغلب دول العالم

يواجه مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مشكلة في الدخول إلى التطبيق حيث توقف عن العمل لدى عدد كبير من الأشخاص حول العالم. ولم يتمكن المستخدمون من تحميل صورهم أو قصصهم عبر التطبيق وكانت المشكلة واسعة الانتشار حيث تم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين في أوروبا والولايات المتحدة واليابان وعدد آخر من البلدان من بينها دول عربية وفقا لموقع "Down Detector".

كما واجه البعض مشكلات أخرى من خلال عدم القدرة على إبداء الإعجاب بمشاركات المتابعين أو التعليق عليها. وعلى الرغم من الانتشار الواسع للمشكلة إلا أنها لم تشمل جميع المستخدمين وقد أبلغ بعض الذين واجهوا هذه المشكلات، عما حدث عبر مواقع التواصل الأخرى مثل تويتر. ومن غير الواضح حتى الآن سبب توقف التطبيق عن العمل أو متى يعود للعمل، والجدير بالذكر أنه نادرا ما يواجه تطبيق إنستجرام مثل هذه المشكلات واسعة الانتشار.