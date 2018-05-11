نيمار يقترب من حمل شعار ريال مدريد مقابل 300 مليون يورو

اقترب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان، من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني مقابل رقم قياسي جديد في عالم انتقالات كرة القدم وفق ما ذكرت مصادر صحفية. وأكدت صحف إسبانية وفرنسية أن إدارة سان جرمان حددت مبلغ 260 مليون يورو للاستغناء عن النجم البرازيلي نيمار خلال الصيف المقبل. وأشارت صحيفة "آس" إلى أن رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز التقى في مارس الماضي بوالد نيمار حيث جرى الاتفاق على خطوات انتقال اللاعب لصفوف الفريق الملكي. كما أكدت فيه صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية أن ريال مدريد مستعد لدفع 300 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب. نيمار الذي عاد قبل أيام إلى باريس عقب رحلة علاجية خضع خلالها لعملية لمعالجة كسر في القدم اليمنى أثار ضجة هائلة الصيف الماضي بانتقاله من برشلونة إلى سان جرمان مقابل أكثر من 220 مليون يورو في صفقة جعلته أغلى لاعب في التاريخ. لكن موسم البرازيلي الأول في باريس لم يخل من شائعات عدة بشأن انتقال آخر وشيك يبدو أنه بات على الأبواب.