جامبيا تبيع سيارات وطائرات امتلكها الرئيس الهارب وسط أزمة ديون

تبيع جامبيا عدة طائرات وأسطولا من السيارات الفاخرة كانت مملوكة للرئيس السابق يحيي جامع مع سعيها لتقليل الديون التي تعيق اقتصادها والتي تراكمت عليها خلال عقود من حكم الرئيس الشمولي. وفر جامع الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1994 من جامبيا في أوائل العام الماضي بينما كانت دول الجوار في غرب أفريقيا تستعد للتدخل عسكريا للإطاحة به بعد رفضه التنحي عقب خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي أداما بارو.

وفيما عانى أغلب شعبه من الفقر في ظل أحد أكثر النظم قمعا في غرب أفريقيا كدس جامع ثروة طائلة حمل معظمها في طائرات معه إلى المنفى في غينيا الاستوائية. لكن اسطولا من السيارات من بينها الكثير من طراز رولز رويس تركت على المدرج. وقال وزير المالية أمادو سانه "أسطول السيارات الباهظة الثمن في مقر الحكم والطائرات الثلاث التي اشتراها الرئيس السابق يحيى جامع عرضت للبيع وزارتي ستبدأ قريبا الإعلان عن عمليات البيع". وحذر صندوق النقد الدولي جامبيا أمس من اقتراض أي مبالغ جديدة بعد أن وصلت ديونها إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي.