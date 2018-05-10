طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا تستقر قرب أدنى مستوى في 48 عاما

استقرت الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع قرب أدنى مستوياتها في أكثر من 48 عاما الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى المزيد من التحسن في أوضاع سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة لم تشهد تغيرا عند مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 211 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الخامس من مايو أيار. وكانت الطلبات انخفضت إلى 209 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل نيسان، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 1969.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ترتفع طلبات إعانة البطالة إلى 218 ألفا في أحدث أسبوع.

وتبدو سوق العمل قريبة من التوظيف الكامل، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ نمو الوظائف، حيث يجد أرباب العمل صعوبة في العثور على عمالة ماهرة.

وتراجع متوسط الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، بمقدار 5500 طلب إلى 216 ألفا الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 1969.

