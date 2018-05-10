محافظ بنك انجلترا: أسعار الفائدة من المرجح أن ترتفع بنهاية 2018

قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا اليوم الخميس إن أسعار الفائدة البريطانية من المرجح أن ترتفع بحلول نهاية العام الحالي.

جاءت تعليقات كارني بعد قليل من قرار البنك المركزي البريطاني إبقاء تكاليف الاقتراض بدون تغيير.

وقال كارني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "من المرجح أنه على مدار العام المقبل فإن أسعار الفائدة سترتفع، على الأرجح بحلول نهاية العام... ذلك هو الشيء الأكثر ترجيحا أن يحدث".

وقال "إذا تباطأ الاقتصاد... عندئذ فإننا سنعدل السياسة".

وفي وقت سابق اليوم أبقى بنك انجلترا على أسعار الفائدة بدون تغيير وقال إن نموا ضعيفا في الربع الأول من 2018 من المرجح أن يكون مؤقتا، لكنه يريد أن يتأكد من أن نمو الاقتصاد سيتسارع في الأشهر المقبلة قبل أن يرفع تكاليف الاقتراض.

وهبط الجنيه الاسترليني بشكل حاد عقب الإعلان الذي صدر عن بنك انجلترا لكنه قلص خصائره بعد تعليقات كارني.

