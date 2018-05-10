هبوط حاد للاسترليني بعد قرار بنك انجلترا بشأن الفائدة

هبط الجنيه الاسترليني بشكل حاد اليوم الخميس مسجلا أدنى مستوى في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي بعد أن أبقى بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة مستقرة، مثلما كان متوقعا، لكنه خفض توقعاته للنمو والتضخم للعام الحالي والعام القادم.

وانخفض الاسترليني أيضا بما يصل إلى 1 بالمئة مقابل اليورو، مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد في أسبوعين.

وقلصت الأسواق توقعاتها لزيادة في أسعار الفائدة البريطانية في 2018 عقب بيانات اقتصادية جاءت أسوأ من المتوقع.

وأظهرت البيانات أن الناتج الصناعي في المملكة المتحدة زاد بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في مارس آذار في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى نمو قدره 0.2 بالمئة.

وقبيل إعلان البنك المركزي عن قراره إبقاء الفائدة بدون تغيير كان الاسترليني مرتفعا بما يصل إلى 0.4 بالمئة عند 1.3618 دولار. لكن بعد إعلان القرار هبطت العملة البريطانية بما يصل إلى 0.5 بالمئة إلى 1.3474 دولار وهو أدنى مستوى لها في أربعة أشهر.

وضعفت أيضا أمام اليورو الذي صعد واحدا بالمئة إلى 88.35 بنس.