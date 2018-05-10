«حساب المواطن» يُودع 2.4 مليار دفعةً سادسة لـ12.3 مليون مستحق وتعويضات لدفعات سابقة

أودع برنامج "حساب المواطن" اليوم, 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة السادسة من قيمة الدعم لشهر مايو الجار، و 59.6 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين. وأشار مدير البرنامج المهندس علي بن هادي راجحي، إلى أن أرقام دفعة شهر مايو أظهرت حصول 47% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 932 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في سادس دفعات حساب المواطن، التي شملت قرابة 3.65 ملايين أسرة وفرد مستقل، و8.71 ملايين تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد. وبيَّن مدير البرنامج، أن 839 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي. وأفاد راجحي، أن إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من "حساب المواطن" في الدفعات الست تخطى حاجز الـ 13.46 مليار ريال، لافتًا الانتباه إلى أن الدفعة السابعة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من شهر يونيو المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل العاشر من شهر مايو الجار. وحرصًا من إدارة البرنامج على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، فقد أتاحت التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa ، كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه. ويأتي برنامج "حساب المواطن"، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات. يذكر أن يوم صرف دفعات الدعم في "حساب المواطن" قد جرى تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما الخميس في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو الأحد في حال صادق الاستحقاق يوم سبت. // انتهى //