مصدر مسؤول : المملكة تدين وتستنكر الهجمات التي استهدفت كابول والانفجار في بلدة وانلاوين جنوب الصومال

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت العاصمة الأفغانية كابول، والانفجار الذي وقع في سوقٍ ببلدة وانلاوين جنوب الصومال. وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهوريتي أفغانستان الإسلامية والصومال الشقيقتين ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي الجمهوريتين الشقيقتين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.