مجلس إدارة تكتل إتقان : تم بيع محتويات 21 مستودع من الرخام والسيراميك و51 مستودع من "المنقولات " بـ 86 مليون ريال

أعلن مجلس تكتل إتقان عن نجاح المزاد الثاني من مزادات أملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية ، حيث تم بيع محتويات أكثر من 21 مستودع من الرخام والسيراميك ، إضافة إلى محتويات أكثر من ( 51 ) مستودع تضم " منقولات منوعة " تشمل تجهيزات منزلية ومكتبية ، و أثاث منزلي ومكتبي وسجاد وديكورات ، وتحف ، وأجهزة كهربائية ، وأدوات مطبخ ، وأدوات صحية ، وقرطاسية ، وقطع غيار سيارات ، ومواد بناء، ومكيفات مركزية ، وقطع غيار للتكييف ، ومضخات مياه ، وسلالم كهربائية ، وغيرها خلال ثلاثة أيام فقط بقيمة بلغت 86.450.000 ريال وذلك في المزاد الذي أقيم في مدنية الخبر مطلع هذا الأسبوع .

وقال مجلس إدارة تكتل إتقان بأنَّ المزاد قد شهد خلال أيامه الثلاثة منافسة حامية بين أكثر من 650 جهة تمثلت في شركات ومعارض وأفراد قد سجلوا في المزاد من خلال تقديم شيكاتهم وطلباتهم قبل المزاد ، وتم ترسية الكميات المبيعة في المزاد على أكثر من 58 مستثمر من الشركات المؤسسات والمستثمرين المحليين والخليجيين الذين لديهم أنشطة تجارية ذات علاقة ، إضافة إلى العديد من شركات الرخام والسيراميك وأصحاب الفنادق والمشاريع المنزلية والصناعية والمكتبية منْ مُختلف مناطق المملكة وعدد من الأفراد ، فيما أعلن المجلس بأن مدة بقاء المبيعات في المستودعات الحالية تصل إلى ثلاثة أشهر .

وقدم مجلس إدارة تكتل إتقان شكره لدائرة التنفيذ المشتركة بمحكمة التنفيذ في الخبر حيث كان لها دور بارز في إتمام عمليات البيع وتسهيل الإجراءات بعد أن أشرفت على كافة أعمال تجهيز القاعة المعدة للمزاد وآليات البيع المعتمدة من خلال المجموعات المصنفة ؛ المنزلية والصناعية والمكتبية منْ مُختلف مناطق المملكة إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الأفراد .