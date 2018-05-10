"تداول" : لا تغيير في أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن مواعيد أوقات التداول خلال شهر رمضان ستبقى كما هي دون تغيير كالتالي :

- سوق الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة :

قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحا إلى الساعة 10:00 صباحا.

السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 3:00 مساء.

قبل الاغلاق من الساعة 03:00 مساء إلى الساعة 4:00 مساء.

- سوق الصكوك والسندات :

قبل الافتتاح من الساعة 11:15 صباحا إلى الساعة 11:30 صباحا.

السوق مفتوح من الساعة 11:30 صباحا إلى الساعة 3:00 مساء.

قبل الاغلاق من الساعة 03:00 مساء إلى الساعة 4:00 مساء.

وبخصوص إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء 28/9/1439 الموافق 12/6/2018 ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 6/10/1439 الموافق 20/6/2018.