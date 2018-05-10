اتفاق بين "ناسا" و"أوبر" لاستكشاف تكنولوجيا خدمات النقل الجوي في المدن الأمريكية

وقعت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) وشركة تكنولوجيا خدمات النقل الذكي (أوبر تكنولوجيز) اتفاق ثان للتعاون بهدف تطوير نماذج للتاكسي الطائر والذي سيعزز خدمات النقل الجوي داخل المدن الأمريكية. وذكرت "ناسا" أن الاتفاق يمهد الطريق أمام استكشاف مفاهيم وتقنيات جديدة مرتبطة بخدمة النقل الجوي الحضري داخل المدن بهدف تطوير نظام مستقبلي آمن وفعال للنقل الجوي في المناطق السكنية. ووفقا لهذا الاتفاق فإن "أوبر" ستعرض خططها لإقامة شبكة لتشارك خدمات النقل الجوي الحضري، في حين ستستخدم ناسا أحدث نماذج إدارة الفضاء باستخدام الكمبيوتر والمحاكاة لتقييم تأثير الطائرات الصغيرة على حركة النقل داخل المدن المزدحمة سواء كانت هذه الطائرات الصغيرة هي طائرات بدون طيار أو طائرات ركاب عمودية. وقال "جاي وون" المدير المشارك لإدارة أبحاث الطيران في وكالة "ناسا" إن "النقل الجوي الحضري يمكن أن يمثل ثورة في طريقة نقل الناس والبضائع داخل مدننا وتغييرا جذريا في نمط حياتنا كما حدث مع الهواتف الذكية". وسيتم استخدام البيانات التي توفرها شركة "أوبر" لمحاكاة طائرة صغيرة لنقل الركاب أثناء طيرانها عبر قاعدة مطار دالاس فورت وورث الدولي حيث توجد منشأة أبحاث تابعة لناسا . وسيساعد تحليل هذه المحاكات في تحديد عوامل السلامة عند إقلاع أو هبوط هذه الطائرات في ظل نظام ملاحة جوية يعاني من الازدحام. يقول "جيف هولدن" مدير الإنتاج في "أوبر" إن الاتفاقية الجديدة "تسمح لنا بالجمع بين الخبرات التكنولوجية واسعة المدى لأوبر مع خبرات ناسا الممتدة لعقود في المجالات المتعددة وهو ما يعد عاملا حيويا لاستخدام أنظمة النقل الجوي الحضري".