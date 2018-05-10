الدفاع المدني يدشن مشروع "صافرات الإنذار" في الرياض والشرقية

دشن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو اليوم مشروع صافرات الإنذار بمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية. وأكد أن هذا المشروع يعد إحدى ثمرات الدعم اللامحدود الذي يجده الدفاع المدني من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ووزير الداخلية الذين قدموا ومازالوا يقدمون بسخاء كل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلامة لهذا البلد ومن يعيش على ثراه. ورفع مدير عام الدفاع المدني خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمهم للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأوضح الفريق العمرو أن تدشين هذا المشروع يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها المديرية العامة للدفاع المدني في تحديث صافرات الإنذار بما يتواءم مع احتياج جميع مناطق المملكة من نظام الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر بمختلف أنواعها مع العمل على تحديد مواقعها في المدن والمحافظات والمراكز والقرى والهجر وفق الإحداثيات الجغرافية في كل موقع بما يحقق التغطية المناسبة. وشدد على أهمية نظام الإنذار المبكر التي من أهمها صافرات الإنذار في تنبيه وتحذير السكان من المخاطر المحتملة في حالات الطوارئ ووجود أداء فعال لذلك لتحقيق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات. وأشاد الفريق العمرو بجهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بما لديها من بيانات جغرافية ومصورات فضائية وخرائط رقمية للمدن والمحافظات ونماذج الارتفاعات الرقمية للمدن والمحافظات لتنفيذ تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والتحقق الميداني لمعرفة التوزيع الأمثل والاحتياج الفعلي من صافرات الإنذار التي مثلت ركيزة للتعاون بين المدينة والمديرية العامة للدفاع المدني في إنجاز هذا المشروع الحيوي والذي سوف يتم على ضوئه إنشاء نظام الإنذار الشامل على مستوى المملكة.

ولفت مدير عام الدفاع المدني إلى أنه تم بدء تنفيذ مشروع نظام الإنذار الشامل في جدة والرياض والدمام. مبينا أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات مماثلة في بقية المدن والمحافظات تمهيدا لاستكمال تغطية جميع مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. وقدم الفريق العمرو في الختام الشكر لرئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على دعمه لفريق العمل في إنجاز دراسة احتياج مناطق المملكة من صافرات الإنذار ولجميع الجهات المعنية بالمدينة وأعضاء فريق العمل بالمشروع متمنياً السلامة للجميع.