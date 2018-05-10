الدولار يتماسك بدعم من ارتفاع عائد السندات الأمريكية

تماسك الدولار اليوم الخميس بدعم من المكاسب التي حققتها السندات الأمريكية الطويلة الأجل وتركيز المستثمرين على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي تصدر في وقت لاحق من اليوم وقد تظهر ارتفاع معدل التضخم.

ولم يسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات كبرى، تغيرا يذكر ليستقر عند 93.06 بعد أن بلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 93.42، محققا مكاسب نسبتها 4.7 بالمئة مقارنة مع المستوى المتدني المسجل في أبريل نيسان.

وسجل اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 1.1823 دولار يوم الأربعاء بعدما هبط في ست من الجلسات السبع الماضية. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1868 دولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3561، وهو مستوى غير بعيد عن 1.3485 دولار الذي لامسه يوم الاثنين.

وخسر الدولار النيوزيلندي ما يصل إلى 1.1 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.6916 دولار أمريكي بعد أن أبقى بنك نيوزيلندا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير وقال إن التحرك التالي في أسعار الفائدة قد يكون بالخفض أو الرفع.