الأسهم الأوروبية تهبط صباحا بقيادة بي.تي ورويال بنك أوف سكوتلند

هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وقادت أسهم بي.تي التراجع بعد أن أعلنت شركة الاتصالات البريطانية نتائج مخيبة للآمال وخططا لتسريح آلاف الموظفين.

وتلقى القطاع المصرفي دعما من المكاسب التي حققها سهم رويال بنك أوف سكوتلند بعد صفقة بمليارات الدولارات لتسوية تحقيقات في الولايات المتحدة حول مبيعات سندات وكذلك من النتائج الجيدة التي أعلنها أوني كريديت أكبر بنك في إيطاليا.

ساعد ذلك على الحد من خسائر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي تراجع 0.1 بالمئة.

وهبطت أسهم بي.تي 6.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستخفض عدد الوظائف بمقدار 13 ألف وظيفة، في أحدث محاولة من أكبر مجموعة اتصالات في بريطانيا للتعافي من فضيحة محاسبية وتقلص الأنشطة التجارية.

وقال تجار إن النتائج الأخيرة تظهر أن الإيرادات والتوزيعات دون التوقعات، بينما جاءت توقعات العام بالكامل مخيبة للآمال.

وارتفع سهم رويال بنك أوف سكوتلند 5.2 بالمئة بعد أن وافق البنك على دفع 4.9 مليار دولار لتسوية تحقيقات أمريكية في بيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري، وهو مبلغ أقل مما كان متوقعا.

وساعدت مكاسبه المؤشر فايننشال تايمز البريطاني على الارتفاع 0.1 بالمئة، متفوقا في أدائه على البورصات الأوروبية الأخرى قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية ببنك انجلترا المركزي المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.