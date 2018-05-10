"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن شعير علفي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الرابعة لهذا العام 2018 لاستيراد كمية 1500000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة يوليو - اغسطس 2018 موزعه على 25 باخرة بواقع 19 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 1140000 طن و 6 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العرب بكمية 360000 طن.

وأوضح المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن هذه المناقصة تعد الرابعة لهذا العام وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه. وكانت المؤسسة قد أتمت ترسية 3 دفعات من الشعير المستورد منذ بداية العام الحالي بإجمالي كمية تقدر بنحو 3 ملايين طن.