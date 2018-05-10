السعودية تبقي إمدادات النفط لاثنين من مشتري آسيا دون تغيير في يونيو

قال مصدران مطلعان اليوم إن السعودية ستورد كميات الخام المتعاقد عليها بالكامل إلى شركتي تكرير في آسيا في يونيو. وقالت المصادر إن المملكة أبلغت المشترين بأنها تخطط لتقليص صادراتها من الخام العربي الثقيل في يونيو لكنها ستزيد كميات الخام العربي الخفيف لتلبية الالتزامات التعاقدية. وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرا لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام. وقال تجار إن من المرجح أن تقلص السعودية إمداداتها من الخام الثقيل للمساعدة في تغطية الزيادة في الطلب المحلي على النفط لتوليد الكهرباء خلال فصل الصيف. ورفعت شركة أرامكو السعودية العملاقة الأسبوع الماضي أسعار خامها العربي الخفيف لشهر يونيو حزيران للزبائن الآسيويين إلى أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2014. ولم يتسن الاتصال بأرامكو للحصول على تعليق.
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