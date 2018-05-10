الأسهم السعودية تكسر 8000 نقطة مع فقدان المستثمرين شهية المخاطرة

زادت الأسهم السعودية من وتيرة تراجعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7878 نقطة فاقدة 134 نقطة بنسبة 1.68 في المائة.

وجاء أداء السوق أسوأ من متوسط 50 جلسة سابقة، ما يظهر حدة وطول التراجعات الحالية، التي بدورها تعزز من الضغوط البيعية. وأشير في التقرير السابق إلى إشارات إيجابية في السوق، وأظهرت مطلع تداولات جلسة أمس إلى تحسن في الأداء حتى ارتفع المؤشر بنحو 0.3 في المائة، إلا أن الضغوط البيعية عادت إلى السوق لتكسر حاجز 8000 نقطة وتغلق دون نقاط الدعم، ما يظهر فقدان السوق لشهية المخاطرة بعد ظهور معظم نتائج الشركات وتحول الأرباح المجمعة من نمو إلى تراجع بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 23 مليار ريال. ولا تزال بقية الشركات لم تفصح عن نتائجها المالية، وتعد أرباح الشركات المحرك الرئيس للسوق، لذلك تجاهلت تحسن أسعار النفط وانساقت مع ربحية الشركات المتراجعة. وانخفاض ربحية الشركات رفع من مكرر ربحية السوق، وذلك سيضغط على السوق للتراجع وتعد مستويات 7771-7789 نقطة الدعم بينما المقاومة عند 7900-7927 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8012 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8034 نقطة رابحا 0.27 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7858 نقطة فاقدا 1.9 في المائة. في نهاية الجلسة أغلقت عند 7878 نقطة خاسرة 134 نقطة بنسبة 1.68 في المائة. وتراجعت السيولة 480 مليون ريال بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 3.9 مليار ريال، بمعدل 34 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو أربعة ملايين سهم لتصل إلى 187 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.36 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 9 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 112 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفع قطاعان مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 3.2 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 927 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 556 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المتراجعة "عناية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.06 ريال، يليه "زين السعودية" بنسبة 6.49 في المائة ليغلق عند 6.77 ريال، وحل ثالثا "ملاذ للتأمين" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 12.99 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "تكوين" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 9.96 ريال، يليه "بي سي آي" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 24.32 ريال، وحل ثالثا "أسترا الصناعية" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 19.42 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 495 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 477 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 427 مليون ريال بنسبة 11 في المائة.



* وحدة التقارير الاقتصادية