الدولار يرتفع أمام 8 عملات في أسبوع.. ويتراجع أمام الين والروبل الروسي

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر مقابل سلة العملات، أمس، إذ ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوته مقابل سلة من ست عملات رئيسة بنسبة 0.32 في المائة، ليصل إلى 93.24 وهو أعلى مستوى منذ 19 ديسمبر.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" لسعر صرف الدولار أمام أهم عشر عملات، فقد ارتفع أمام ثماني منها مقابل تراجعه أمام اثنتين.

والعملات العشر هي اليورو، والجنيه الاسترليني، والفرنك السويسري، والروبل الروسي، والين الياباني، والروبية الهندية، والدولار الكندي، والليرة التركية، واليوان الصيني، والجنيه المصري.

وتصدر الارتفاعات خلال الفترة الممتدة من 2 مايو 2018 حتى 9 مايو 2018 سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية التي واصلت نزيفها أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى أدنى المستويات التاريخية، إذ بلغ سعر صرفه أمام الليرة التركية نحو 4.274 ليرة مقابل 4.142 ليرة تركية بارتفاع الدولار أمامها بنسبة 3.2 في المائة.

تلاه الدولار أمام اليورو ليرتفع أمامه بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 0.842 يورو مقابل 0.834 يورو في 2 مايو 2018.

ثم الجنيه المصري أيضا بنسبة ارتفاع قدرها 1 في المائة، وأمام الروبية الهندية ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، وأمام الدولار الكندي ارتفع بنسبة 0.7 المائة، وأمام الجنية الاسترليني والفرنك السويسري ارتفع بنسبة 0.6 في المائة، وأمام اليوان الصيني بنسبة 0.2 في المائة.

في حين تراجع الدولار أمام كلا من الين الياباني والروبل الروسي بنسبة 0.2 في المائة و 0.9 في المائة على التوالي لكل منهما.

يذكر أن الليرة التركية فقدت نحو 13 في المائة من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام، وتسببت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 24 حزيران (يونيو) في حالة من عدم التيقن السياسي، ما زاد الضغوط على الليرة.

وبحسب "رويترز"، سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار أمس، بعد أن سحب الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، ما زاد من مخاوف المستثمرين الذين تتركز أنظارهم على قدرة البنك المركزي على محاربة التضخم، ولامست الليرة 4.3519 في المعاملات الآسيوية ثم قلصت خسائرها لتسجل 4.3339 مقابل الدولار.

* وحدة التقارير الاقتصادية