«وول مارت» تمتلك حصة أغلبية في «فليب كارت» بـ 16 مليار دولار

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة "وول مارت" أمس، عن شراء أغلبية في شركة "فليب كارت" الهندية للتجارة الإلكترونية، وهي واحدة من أكبر الصفقات التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية في العالم.

وبحسب "الألمانية" فإن هذه الصفقة تمثل أكبر عملية استحواذ خارجي لسلسلة وول مارت الموجود مقرها في ولاية أركانساس الأمريكية إضافة إلى كونها أكبر صفقة في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية في الهند، بما يؤكد نمو التسوق الرقمي في السوق الهندية التي تضم نحو 1.3 مليار نسمة.

وتعتزم "وول مارت"، أن تدفع نحو 16 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حصة تبلغ 77 في المائة في شركة فليب كارت، مشيرة إلى أن الهند هي "سوق رائدة وواعدة" في مجال التجارة الإلكترونية.

وسيحتفظ مساهمو "فليب كارت" الحاليون بالحصة المتبقية من أسهم الشركة، ومنهم المؤسس المشارك لها "بيني بانسال" وشركة "تينسنت هولدنجز ليمتد" و"تايجر جلوبال مانجمنت" و"مايكروسوفت كورب".

وقال دوج ماكميلون الرئيس التنفيذي لسلسلة المتاجر الأمريكية "إن الهند واحدة من أسواق التجزئة الأكثر جاذبية في العالم، في ضوء حجمها ومعدل نموها، واستثمارنا يمثل فرصة بالنسبة للشراء مع شركة رائدة في التحول نحو التجارة الإلكترونية في هذه السوق". جاء إعلان الصفقة لينهي المفاوضات بين شركتى وول مارت وفليب كارت التي بدأت في 2016، ووصفت وسائل الإعلام الهندية الصفقة بأنها ضربة لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" باعتبارها المنافس الرئيسي لشركة "فليب كارت" في الهند، التي كانت تسعى للاستحواذ على الشركة الهندية من أجل الوصول إلى أكثر من 54 مليون مستخدم نشط لمنصة "فليب كارت".

وشهدت السنوات الأخيرة ازدهارا قويا للتجارة الإلكترونية في الهند، حيث وصلت قيمتها إلى 20 مليار دولار عام 2017، وهناك توقعات بوصول قيمتها إلى 200 مليار دولار بحلول 2026 بفضل انتشار استخدام الهواتف الذكية وانخفاض أسعار خدمة الاتصال بالإنترنت والنمو الاقتصادي السريع، بحسب تقديرات بنك مورجان ستانلي الاستثماري الأمريكي.

وكانت "وول مارت" تحاول منذ سنوات التوسع في السوق الهندية من خلال متاجرها التقليدية، لكنها فشلت بسبب القيود القانونية التي تفرضها الهند على استثمارات الأجانب في قطاع تجارة التجزئة. وتمتلك سلسلة "وول مارت" نحو 20 متجرا ومركز خدمة صغير في الهند.

وتأسست "فليب كارت" عام 2007 كشركة لبيع الكتب عبر الإنترنت، لكنها أصبحت فيما بعد أكبر شركة تجارة إلكترونية في الهند. وقد أسسها "بيني بانسال" وساشين بانسال" وهما ليس أقارب، لكنهما صديقان وكان يعملان معا في "أمازون" الأمريكية.