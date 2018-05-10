احتياطي الغاز الطبيعي في ألمانيا يتراجع 71 % خلال 10 سنوات

أعلنت هيئة التعدين والطاقة والجيولوجيا في ولاية سكسونيا السفلى في مدينة هانوفر أمس أن احتياطيات الغاز الطبيعي تراجعت بشدة منذ كانون الثاني (يناير) 2008 بنسبة 71 في المائة لتصل إلى 63.1 مليار متر مكعب.

وبحسب "الألمانية"، أظهرت البيانات أن احتياطيات النفط في ألمانيا تراجعت أيضا خلال الأعوام العشرة الماضية بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 28.3 مليون طن.

وعزت الهيئة التراجع إلى الاستنفاد المتزايد للاحتياطيات الحالية من النفط والغاز مع نقص الاكتشافات الجديدة، وانخفضت احتياطيات الغاز الطبيعي في ألمانيا حتى الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 بنسبة 10 في المائة أو ما يعادل سبعة مليارات متر مكعب مقارنة بالعام السابق.

كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في ألمانيا خلال نفس الفترة الزمنية بنسبة 8.6 في المائة لتصل إلى 7.9 مليار متر مكعب.

وتوجد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في ألمانيا في ولاية سكسونيا السفلى، حيث يبلغ حجمها 62.2 مليار متر مكعب؛ أي ما يشكل 98.5 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في ألمانيا.

ومقارنة بالعام الماضي، تراجعت احتياطيات النفط في ألمانيا بنسبة 11.1 في المائة، أو ما يعادل 3.5 مليون طن، كما انخفض إنتاج النفط في ألمانيا العام الماضي بنسبة 5.8 في المائة إلى 2.22 مليون طن.

وتوجد أكبر احتياطيات النفط في ألمانيا في ولاية شليزفيج-هولشتاين، حيث يبلغ حجمها 13.6 مليون طن؛ أي ما يشكل أكثر من 48 في المائة من إجمالي احتياطيات النفط في ألمانيا.

وبحسب البيانات، فقد شكل الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي نسبة 7 في المائة "8.3 في المائة العام الماضي" من إجمالي الغاز المستهلك في ألمانيا، وتراجعت النسبة التي شكلها النفط المنتج محليا من إجمالي النفط المستهلك في ألمانيا من 2.2 إلى 2 في المائة.

وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات التجارة الألماني "بافا" أن حجم واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي ارتفع 8.9 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير)، في حين زادت قيمتها 13 في المائة بفعل صعود أسعار الغاز بالتوازي مع أسعار النفط الخام.

وأشارت البيانات إلى أن فاتورة واردات الغاز لشهر كانون الثاني (يناير) بلغت 2.3 مليار يورو "2.8 مليار دولار" مقارنة بملياري يورو في الشهر نفسه من العام الماضي، وتستورد ألمانيا الغاز بشكل أساسي من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمارك.