حي المال اللندني يخذل «الهوامير الروس» .. بوضوح

بعد أربعة أسابيع من قيام الحكومة الأمريكية بإحداث الشلل في شركة "EN+" القابضة المدرجة في لندن، التي يملكها أوليج ديريباسكا، من خلال العقوبات، يصعب العثور على أي شخص في الحي المالي يتذكر أنه مقرب منه أو من شركته.

ويستشهدون، بشكل خاص، بمنافسين كانوا أكثر تماسكًا، أو غيرهم ممن أيدوه وكانوا يثقون به ببراءة.

استقال أعضاء مجلس الإدارة، وتراجعت مصارف ومستشارون قانونيون، وقدمت شركات العلاقات العامة أعذارها في مواجهة الهجوم القانوني الأمريكي.

بردت علاقة الحي المالي التي استمرت عشرة أعوام مع أقطاب التمويل الروسي بشكل حاد عند رؤية الصراع. يقول أحد مستشاري EN +، "إن بوتين موجود إلى الأبد، لذا لا أفهم كيف يعمل الاقتصاد الآن".

الاستثناء البارز، المشرّف من جانبه، هو بارون باركر أوف باتل. يبقى رئيس مجلس إدارة EN + الصديق لروسيا في وظيفته بينما يختفي الآخرون، على أمل إنقاذ شيء للمستثمرين الأقلية.

وانخفضت حصصهم في EN+ منذ إدراجها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث أصبحت "التكهنات السلبية لوسائل الإعلام" حول استبعاد ديريباسكا في نشرة إصدارها صحيحة.

سلوك الحي المالي الذي يؤيد أولاً الأموال الروسية ثم يتبرأ منها ليس دلالة على الالتزام بقدر ما هو دلالة على الجبن. أثار غزو الرئيس فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم وتدخله في الانتخابات الخارجية ثأرا انتقاميا قانونيًا أمريكيًا عدوانيًا، ونبذ دائرة حكم القلة المحيطة به. أبحرت لندن بسعادة وفقا للرياح السائدة.

هذا أمر مألوف. في رواية أنتوني ترولوب التي تحمل عنوان "الطريقة التي نعيشها الآن"، التي ترجع إلى عام 1875، اكتسب المحتال الوصولي أوجستوس ميلموت احتراما واسعا من خلال شراء منزل في ساحة جروزفنور، وتوظيف عدد من الأرستقراطيين الصغار في مجلس إدارة شركة السكك الحديدية التابعة له. وقد استفاد ترولوب من عبث الحي المالي مع الأسواق الناشئة في ذلك الوقت، أي القارتين الأمريكيتين.

ديريباسكا، الذي يملك منزلاً في ميدان بولجريف، ليس محتالاً وينفي كل المزاعم التي استشهدت بها الولايات المتحدة في حقه وحق شركتيه EN + وRusal - "حيث اتهمته بتهديد حياة المنافسين له في الأعمال... والمشاركة في الابتزاز والاحتيال".

لن تحتاج إلى أن تنسب إليهم الفضل في التعامل بحذر مع القطب السابق في "حروب الألمنيوم" الروسية الوحشية في التسعينيات.

يقول أحد المصرفيين الذين رفضوا رعاية العروض المالية لديريباسكا: "لم تكن سمعته كبيرة ولم تكن مضطرًا إلى القيام بعدد كبير من التحريات الخلفية ليكون لديك شك في ذلك". وقد اختار بعضهم – مصرفي جولدمان ساكس ومورجان ستانلي كانا من بين الغائبين الملحوظين في قائمة المصارف الدولية التي تعمل كمسؤولين عن تعويم EN + التي جمعت 1.5 مليار دولار.

كان هناك كثير من المتقدمين، وكانت مصارف بنك أوف أميركا ميريل لينش وسيتي جروب وكريدي سويس وجيه بي مورجان قد أعدت قائمة بالمساهمين الكبار مع المصارف الروسية المملوكة للدولة سبيربنك وVTB.

قدمت White & Case وLinklaters المشورة بشأن القانون الأمريكي والإنجليزي للشركة ومصارفها. عملت شركة فينسبوري للعلاقات العامة في الحي المالي، لمصلحة EN +، في حين كانت بورتلاند في الماضي تمثل ديريباسكا.

ترك فيليب ليدر، السفير الأمريكي السابق في المملكة المتحدة، وإيفان جلاسينبرج، الرئيس التنفيذي لشركة جلينكور، مجلس إدارة Rusal بعد أن تم اتهامها، بينما استقال كل من ريكاردو أورسيل، رئيس بنك VTB الاستثماري، ودومينيك فرايس من المصرف الفرنسي Natix، من مجلس EN +. وأوقفت Global Counsel، وهي شركة استشارية يرأسها بيتر ماندلسون، عقدًا لتقديم المشورة إلى EN +. إن عوامل الخطر في نشرة EN + الخاصة بإدراج الشركة في بورصة لندن للأوراق المالية أصبحت الآن تثير المفارقة. ربما يكون المستثمرون قد فهموا أن أي مساهم مسيطر يجري رفض منحه تأشيرة دخول للولايات المتحدة على الدوام، ولكن "منذ 2015 استمر في دخول الولايات المتحدة بجواز سفره الدبلوماسي الروسي" كان يشكل مشكلة. حتى حالات القبول كانت لها لهجة تحد.

وحذروا من "تقارير [وسائل الإعلام] القائمة على التكهنات التي تحتوي على ادعاءات ضد الشركات الروسية أو الأفراد داخل الشركات الروسية... بغض النظر عما إذا كانت هذه الادعاءات لها أي أساس في الواقع". سرعان ما تبين أنه يمكن للمستثمرين الحصول على معلومات من الصحافة أكثر من النشرة.

رد المصرفيون بأنهم اتبعوا القانون كما هو. عندما كان العمل لمصلحة ديريباسكا قانونيا، فعلوا ذلك، والآن تم الإعلان عن أنه شخص غير مرغوب فيه، فلم يعد العمل لمصلحته قانونيا.

من المفترض أن يفعلوا ما هو أفضل من ذلك. في دليل الإدراج من بورصة لندن، تتعهد البورصة للمستثمرين "بمعايير تنظيمية وحوكمة للشركات متوازنة ومحترمة عالميا"، وليس مجرد الالتزام القانوني.

الإثارة حول التعويم الروسي بلغت الذروة قبل عقد من الزمن. عندما أدرك المالكون الروس أنهم يستطيعون الحصول على تقييمات أعلى من خلال إدراج الأصول على مستوى العالم، وفر ذلك لهم دفعة من الأعمال.

77 من الاكتتابات العامة الروسية من 2005 إلى 2014 جاءت إلى سوق لندن، تاركة نيويورك وراءها.

في المقابل، كانت للولايات المتحدة الكلمة الأخيرة. على الرغم من طرد الدبلوماسيين الروس بعد تسميم سيرجي ويوليا سكريبال في آذار (مارس) الماضي في لندن، فرضت المملكة المتحدة عقوبات مالية محدودة. تُرك الأمر لوزارة الخزانة الأمريكية لتوجيه أكبر ضربة للروس في لندن من خلال استهداف ديريباسكا، والإشارة إلى أنه لا توجد شركة مرتبطة ببوتين يمكن أن تعتبر آمنة بشكل مطلق.

سيشعر الحي المالي براحة من أن العائدات الروسية قد تراجعت بالفعل - فقد ارتدت الولايات المتحدة بعد دفع معظم الرسوم.

واشنطن، وليس لندن، من قرر كيف يجب عليها التعامل مع التمويل الروسي. قضية ديريباسكا تترك العاصمة المالية للمملكة المتحدة، في وضع تبدو فيه أنها ليست قوية ولا ذات مبادئ.