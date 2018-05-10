منافذ للانضمام إلى نادي الأصفار الـ 9 .. وأبواب للخروج

في وجود نحو 2200 ملياردير هذا العام في العالم، فإن هذا النادي لم يعد حصريا مثلما اعتاد أن يكون عليه. لدى نادي المليارديرات المتسم بضآلة العضوية طوال القرن الماضي، يجابه الآن أيضا شيء من التقلب السريع في دخول الأشخاص إليه وخروجهم منه.

تقلبات سوق الأسهم تنقل الناس جيئة وذهابا عبر خط أصحاب المليارات بتردد مثير للدهشة. حددت شركة الأبحاث Wealth-X عشرة أشخاص كانوا يتأرجحون بشكل عجيب في دخولهم وخروجهم إلى نادي المليارديرات في العام الماضي.

التاريخ الأمريكي في جدال مستمر حول ماهية من أصبح أول ملياردير في العالم، في أوائل القرن العشرين. هل هو جون د. روكفلر أم هنري فورد. قد يكون ذلك تمييزا تعسفيا، ولكن منذ ذلك الحين، باتت هناك أجيال من أصحاب المشاريع تتطلع إلى الانضمام إلى عضوية نادي الأصفار التسعة، أي المليارديرات.

معظمهم حققوا أو فقدوا ثرواتهم في الصين، التي باتت الآن موطن أصحاب المليارات أكثر من أي بلد آخر.

تقدم FT Wealth تفاصيل حول أصحاب المليارات الجدد في العالم، ولمحة موجزة عن الأشخاص الذين خرجوا للتو من النادي.