(بي إم دبليو) تستدعي 312 ألف سيارة في بريطانيا بسبب عيب إلكتروني

أعلن متحدث باسم شركة (بي إم دبليو) الألمانية للسيارات، اليوم الأربعاء، اعتزام الشركة استدعاء نحو 312 ألف سيارة في بريطانيا بسبب عيب إلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة بعد توارد عدة تقارير تحدثت عن تعطل تام للأنظمة الإلكترونية داخل هذه السيارات في حال الضغط الكامل على دواسة البنزين، وفي إحدى هذه الحالات وقع حادث قاتل بسبب هذا العيب.

وستمتد عملية الاستدعاء على سيارات البنزين وكذلك سيارات الديزل من الفئة الأولى والفئة الثالثة وزد4 وإكس1، التي جرى إنتاجها في الفترة بين آذار/مارس 2007 حتى آب/أغسطس .2011

والمفترض أن السبب في هذا العيب هو ظهور علامات تآكل على قابس موزع الكهرباء في هذه السيارات، وأوضح بيان الشركة أن الإصلاحات اللازمة لن تستغرق أكثر من ساعتين.

كانت بي إم دبليو، استدعت في العام الماضي نحو 36 ألف سيارة في بريطانيا بسبب نفس المشكلة، وتعرضت بي إم دبليو لاتهامات بعدم التعامل بالسرعة الكافية مع هذا العيب.

من جانبها، ذكرت هيئة سلامة النقل البريطانية أن بي إم دبليو لم تبلغ عن حوادث من هذا النوع في الفترة بين 2011 حتى 2014، وفقا للقواعد.

وتجري السلطات في بريطانيا في الوقت الراهن تحقيقا في حادثة أودت بحياة رجل في كانون أول/ديسمبر 2016، مع احتمال بأن يكون عيب فني من النوع المشار إليه قد لعب دورا في الحادث، وكانت سيارة اصطدمت بشجرة بعد أن حاول قائدها تفادي سيارة بي إم دبليو كان من الصعب ملاحظتها في الشارع ليلا بسبب تعطل نظامها الإلكتروني .

وأوضحت بيانات بي إم دبليو أن خللا إلكترونيا كان السبب في صعوبة ملاحظة السيارة، وقال متحدث باسم الشركة الألمانية :" نحن نشعر بحزن عميق لهذه الحادثة".

