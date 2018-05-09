النفط يصعد إلى أعلى مستوياته في 42 شهرا .. يقفز فوق 77 دولارا

قفزت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة اليوم الأربعاء، ليسجل برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الاتفاق النووي مع إيران وأعلن عن "أعلى مستوى" من العقوبات على البلد العضو في "أوبك".

وبحلول الساعة 1452 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.87 دولار للبرميل مرتفعة 2.02 دولار، أو 2.7 في المائة، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عند 77.43 دولار للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.79 دولار، أو 2.6 في المائة، إلى 70.85 دولار للبرميل.

وزادت الأسعار مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 719 ألف برميل.

وفي الصين، أكبر مشتر منفرد للنفط الإيراني، سجلت العقود الآجلة للخام في شنغهاي أعلى مستوياتها بالدولار منذ إطلاقها في أواخر آذار (مارس) متجاوزة 73.20 دولار للبرميل.

وعزا المحللون صعود الأسعار القوي إلى تراجع متوقع في صادرات النفط الإيرانية، وقال سوكريت فيجاياكار مدير "تريفكتا" لاستشارات الطاقة "صادرات إيران من النفط إلى آسيا وأوروبا من شبه المؤكد أن تتراجع لاحقا هذا العام وفي 2019 مع بحث بعض الدول عن بدائل تفاديا للمتاعب مع واشنطن ومع بدء ظهور تأثير العقوبات".

وكجزء من الانسحاب، ستعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني، وقطاع الشحن، والمعاملات المالية الدولية لإيران بحلول أوائل تشرين الثاني (نوفمبر).

ويعتقد محللون من مؤسسة "جيه.بي.سي إنرجي" للاستشارات، في فيينا، أنه "مع وجود هذا الخطر بشكل مؤكد، نتوقع انخفاضا حادا في مشتريات النفط الخام الإيراني من جانب جميع الأطراف خلال الشهرين المقبلين".

وتوقع المحللون اختفاء ما بين 500 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط الخام الإيراني من السوق في الأشهر المقبلة، ويصل هذا الانخفاض إلى نحو 13 إلى 18 في المائة من إنتاج إيران.

ووفقا لمحللين في "كوميرتس بنك" في فرانكفورت، فإن الخطوة التي اتخذها ترمب لن تقضي على جميع صادرات النفط الإيرانية، لأن دولا أخرى تعارض انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، خاصة من جهة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين من جهة أخرى.

وتوقع بنك "جولدن ساكس" الأمريكي أن تواجه إيران نقصاً في معدل إنتاج النفط لديها لمدة ستة أشهر، وذلك بمقدار قد يصل إلى 250 ألف برميل يومياً طوال هذه الفترة، ومن الممكن أن يدعم أسعار خام النفط بنحو 3.5 دولار للبرميل الواحد، ذلك في حالة عدم تحرك أي من أعضاء منظمة الأوبك العالمية من أجل العمل على تعويض الفارق.

وأشارت مؤسسة "جولدمان ساكس" إلى احتمالية صعود سعر برميل خام برنت إلى 82.5 دولار خلال الصيف المقبل، وذلك بسبب التوترات الموجودة في الدول التي تقوم بإنتاج النفط بشكل رئيسي.

ويرى "جولدمان ساكس" أنه عند قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إضافة إلى إعادة فرض العقوبات الثانوية على الجانب الإيراني، فلن يكون مؤثراً في السوق بشكل فوري، حيث إنه من المحتمل ألا يتسبب ذلك في فقد صادرات تصل إلى مليون برميل من النفط يومياً كما حدث في الفترة ما بين 2012 و2015، ذلك إضافة إلى أن هناك بعض الأخطار الجيوسياسية ستواجه إعادة التوازن في أسواق الطاقة خلال الأشهر المقبلة، وذلك ما يوحي بأن أسعار النفط ستستمر في التقلب خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، أكد تقرير "شيب آند بونكر" الدولي أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" سارعت إلى تأكيد التزامها الكامل بالمحافظة على ما تحقق من جهود الدول المنتجة من أجل دعم استقرار سوق النفط الخام، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتوقع مسبقا بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وعودة تطبيق العقوبات الاقتصادية عليها بسبب تحايلها واستغلالها الثغرات في الاتفاق الذي تم إبرامه في عام 2015.

ولفت التقرير إلى تأكيدات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على أن صناعة النفط الخام حاليا في وضع أفضل بكثير مقارنة بالحالة التي كانت عليها عندما بدأت جهود الشراكة بين المنتجين في عام 2016، مشيرا إلى أن المعنيين يرون جوانب في الصناعة لا يراها آخرون، وأن هدف المنتجين الأساسي هو الوصول إلى سوق كاملة الاستقرار.

كما سلط التقرير الضوء على نفي الوزير الفالح ما تردد في السوق أخيرا بأن السعودية تسعى إلى دفع أسعار النفط الخام إلى مستوى فوق 80 دولارا للبرميل لدعم طرح شركة "أرامكو" في أسواق المال العالمية عند خصخصتها جزئيا في العام المقبل، لافتا إلى أن هدف الرياض ليس هو الأسعار إنما استعادة التوازن والاستقرار في سوق النفط.

ونقل التقرير الدولي عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك تأكيده الثقة التامة بجهود القادة في دول "أوبك" وشركائهم من خارج المنظمة بأنهم سيدعمون بقوة الجهود المشتركة من أجل استعادة الأسواق كامل الاستقرار والتغلب على فترة عدم اليقين الحالية في السوق ومواصلة جهودهم المشتركة الناجحة التى جعلت السوق تتعافى من أسوأ دورة اقتصادية في تاريخ صناعة النفط حول العالم.

وأبرز التقرير – المعني بالشحن والمخزونات - قول باركيندو "إن توازن السوق هو عملية مستمرة طويلة المدى وهي تجتاز حاليا عامها الرابع بنجاح وتشهد تقدما مستمرا وتحتاج إلى أن تكون أكثر استدامة".

إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة "سيمنس" العالمية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وتطبيق أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على طهران ستكون له انعكاسات واسعة على صعود أسعار النفط الخام، وقد ظهر ذلك برد فعل سريع تمثل في ارتفاع قدره 2 في المائة، ومن المرجح أن يتحقق مزيد من المكاسب في الفترة المقبلة خاصة إذا فشلت جهود التوصل إلى اتفاق بديل.

ونوه جوتير بأن المعروض النفطي سيواجه مزيدا من الضغوط والانكماش بسبب الانهيار المتوقع في مستوى الصادرات النفطية الإيرانية التي كانت تكافح من أجل التعافي في السنوات الماضية، كما أن الاستثمارات الدولية في القطاع النفطي ستواجه حالة من الجمود والانسحابات المتتالية مثلما حدث في فنزويلا.

من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، "إن الإنتاج الصخري الأمريكي لا يمكن أن يعوض الانقطاعات أو التخفيضات التي يقوم بها المنتجون التقليديون مهما تسارع هذا الإنتاج نظرا لاختلاف جودة المنتج ومدى تلاؤمه مع مصافي التكرير الدولية".

وأشار موريس إلى أن هناك حاجة إلى إحداث تطابق بين الإمدادات المتاحة وقدرة الإنتاج النهائية، لافتا إلى أن أغلب الاستثمارات في مشروعات المصب والتكرير مصممة للتعامل مع النفط المتوسط والثقيل ولا تلائم النفط الصخري الخفيف، لافتا إلى أن التدفقات الهائلة من النفط القادم من غرب تكساس تمثل تحديات كبيرة لمصافي التكرير التي يجب أن تعيد تأهيل نفسها للتعامل مع هذه النوعية من النفط الخفيف.

من ناحيته، يعتقد ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن بيئة الأسعار أصبحت مغرية للغاية بالنسبة إلى المنتجين الأمريكيين خاصة بعدما كسر الخام الأمريكي حاجز 70 دولارا، ما دفع إلى زيادة حمى أنشطة الحفر لاقتناص مزيد من المكاسب ويساعدهم على ذلك انكماش المعروض من "أوبك" وشركائها إلى جانب الأزمات السياسية والاقتصادية في عدد من الدول المنتجة.

ولفت هوبر إلى أهمية التعلم من الاخطاء السابقة وعدم تكرار سيناريو عام 2014، مشددا على ضرورة أن تكون أعمال الحفر رشيدة ومدروسة جيدا وليس مجرد اندفاع وراء إغراءات الأسعار المرتفعة، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يضع عينيه نصب استقرار السوق وضمان استثمارات طويلة المدى تؤمن المعروض النفطي وتوجد علاقة صحية ومتوازنة مع نمو الطلب المستمر.