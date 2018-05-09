السعودية ترحب بالقرارات الواردة في إعلان "بامنجوم" الصادر عن قمة الكوريتين

عبر مصدر مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرارات الواردة في إعلان بامنجوم الصادر عن قمة الكوريتين.

وأعرب المصدر عن تطلع المملكة العربية السعودية بأن ينفذ الجانبان ما تم الاتفاق عليه من أجل تعزيز الثقة والمصالحة بين جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وإحراز تقدم في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.