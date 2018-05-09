الدفاع الجوي السعودي يرصد صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد ركن تركي المالكي بأنه في تمام الساعة (11:29) من صباح اليوم الأربعاء اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (شمال عمران) باتجاه أراضي المملكة وأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صاروخا آخر سقط جنوب مدينة الرياض بمسافة مائة (100) كيلومتر في صحراء غير آهلة بالسكان. ولم ينتج عنه أي أضرار حتى وقت إصدار هذا البيان.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (الرياض) وتم إطلاقهما بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان. مبينا أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممين (2216) - (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.