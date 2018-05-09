منظمة التعاون الاسلامي: الاتفاق النووي الإيراني لم يسهم في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة كانت تأمل أن يؤدي توقيع الاتفاق النووي الإيراني إلى جعل منطقة الشرق الأوسط أكثر استقرارا وهدوءا ، وقد رحبت به في حينه ، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل بل استخدم ذلك الاتفاق على عكس المأمول منه ، وبما يتعارض وروح الاتفاق ومن ذلك تطوير الصواريخ الباليستية ودعم الارهاب.

كما أكد الدكتور العثيمين وفقا لبيان صحفي أصدرته المنظمة اليوم في إشارة إلى قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ، على أهمية أن يؤدي قرار الولايات المتحدة الأمريكية إلى معالجة الخطر الذي تُشكّله سياسات إيران على أمن واستقرار الدول الاسلامية ، وأن يكون رسالة مهمة لمعالجة كل أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية للدول ، التي سبق للأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي إدانتها خاصة ما يتعلق بدعم الحوثيين ومدهم بالصواريخ البالستية.