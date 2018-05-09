الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر صاروخا بالستيا أطلق باتجاه جازان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة 07:18 دقيقة من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة. وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان) وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان. وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيات الحوثية بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.
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