أسهم النفط ترفع أسواق أوروبا مع انسحاب أمريكا من اتفاق إيران

تدعمت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بالأداء القوي لشركات النفط بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مما عزز أسعار الخام.

وفي حين قدمت نتائج أعمال قوية بعض الدعم أيضا فإن أسهم الشركات المنكشفة على إيران تراجعت لتفقد ايرباص لصناعة الطائرات ورينو وبيجو سيتروين للسيارات ما بين 0.4 و1.7 بالمئة.

وبحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا نحو 0.2 بالمئة في حين ساعدت أسعار النفط المرتفعة المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بأسهم شركات السلع الأولي ليزيد 0.4 بالمئة.

وحقق قطاع النفط والغاز أكبر المكاسب حيث صعد مؤشره 1.5 بالمئة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات مع ارتفاع أسعار الخام بعد قرار ترامب بشأن إيران والذي يثير مخاطر اندلاع صراع جديد في الشرق الأوسط ويلقي بظلال من الشك على إمدادات النفط العالمية.

وصعدت أسهم شركات النفط الكبرى توتال ورويال داتش شل وإيني ما بين 0.9 بالمئة واثنين بالمئة.

وارتفع سهم سيمنس 4.2 بالمئة بعد أن رفعت الشركة الصناعية الألمانية العملاقة توقعاتها لأرباح العام بأكمله مما طغى على بواعث القلق بشأن انكشافها على إيران.