"جدوى ريت الحرمين" يحصل على تمويل إسلامي من "بنك الرياض" بـ 200 مليون ريال

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن حصول صندوق جدوى ريت الحرمين على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك الرياض بقيمة 200 مليون ريال على مدى 3 سنوات وذلك لتمويل خطة التوسع في صندوق جدوى ريت الحرمين من خلال الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل في مدينتي مكة المكرمة و المدينة المنورة بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفارق بين دخل العقارات الجديدة وتكلفة التمويل وتم الحصول على التمويل بضمان سند لأمر ورهن للعقارات ويتم سحب التمويل خلال سنتين من تاريخ الاتفاقية.