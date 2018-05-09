إيقاف تراخيص الصهاريج الحديدية واستبدالها بألمنيوم في نقل المنتجات البترولية

من المقرر إيقاف إصدار أو تجديد تراخيص تشغيل الصهاريج الحديدية التي تستخدم لنقل المنتجات البترولية بحلول عام 2021.

وأبلغ مجلس الغرف السعودية في خطاب شركات النقل ولجان النقل البري في الغرف التجارية، أنه سيتم إيقاف العمل بهذه الصهاريج وإحلالها بصهاريج مصنعة من مادة الألمنيوم.

وجاء توجيه مجلس الغرف بناء على خطابي هيئة النقل العام والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، المتضمن المواصفة القياسية السعودية للصهاريج الإلزامية لمركبات الطرق والشاحنات والمقطورات الصهريجية.

من جانبها، أوضحت مصادر في لجان النقل، أن توانك الألمنيوم مكلفة جدا، كما أن تعديل أو إصلاح توانك الألمنيوم لا يمكن مقارنة بالتوانك الحديدية، إذ إن توانك الحديد يمكن تعديلها والاستفادة منها.

وأضاف أن أعدادا كبيرة جدا من الصهاريج في سوق النقل للمنتجات البترولية، صهاريج حديدية، وذلك يتطلب إيقاف العمل بها، وعدم الاستفادة منها مع زيادة التكاليف على النقل بفرض توانك الألمنيوم، التي يصعب إصلاحها أو تعديلها.

وكانت هيئة المواصفات قد أطلقت حملة تعريفية بحواجز الشاحنات والمقطورات (الأمامية، الجانبية، والخلفية)، وتُعَد وسائل الأمان بمركبات النقل مثل الشاحنات والمقطورات والسيارات الصغيرة، من أكثر القضايا التي تحظى باهتمام شديد لدى الهيئة والجهات المختصة، حيث قامت بإصدار مجموعة من اللوائح الفنية الإلزامية الخاصة بالحواجز الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات بهدف التقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وتهدف الحملة إلى الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الشاحنات والمقطورات مع السيارات الصغيرة، كما أصدرت الهيئة، الدليل الإرشادي التفصيلي لحواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية في الشاحنات والمقطورات، لتوضيح المواصفات الفنية اللازمة لتلك الحواجز بصورة تفصيلية توضح للشركات المنفذة آليات تحقيق متطلبات اللوائح الفنية السعودية بطريقة سليمة.