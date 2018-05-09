الترخيص لـ 7 مراكز لتقدير الحوادث .. وإلغاء الورش نهاية العام

تعتزم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الترخيص لسبعة مراكز تقدير أضرار المركبات وإلغاء النظام المعمول بتقدير الأضرار من خلال الورش، نهاية العام الجاري، فيما تخطط لتشغيلها من خلال 2000 مقيم سعودي وتطبيق نسبة سعودة لا تقل عن 25 في المائة إلى أن يتم سعودتها بالكامل.

وستكون خمسة مراكز في الرياض ستعلن خلال الأيام الـعشرة المقبلة، ومركزان في المنطقة الشرقية (الدمام والخبر) سيعلن عنهما خلال الشهرين المقبلين، في حين يعد العمل لإنشاء مراكز بعد الانتهاء من منطقتي الرياض والشرقية في المنطقة الغربية والبداية في محافظة جدة.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس هاني دهان؛ نائب أمين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على هامش ورشة عمل نظّمتها غرفة الشرقية أمس، إنه بعد الإعلان عن فتح الاستثمار لإنشاء مراكز التقدير وفق الاشتراطات والمعايير المهنية، سيكون العاشر من الشهر الحالي آخر موعد للراغبين وسيعلن بعدها عن المتأهلين، ليتم تقديم خطط عملهم لمركز نموذجي وفق الاشتراطات.