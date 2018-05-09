«المالية»: بدأنا تنفيذ برامج لبناء «رؤية 2030».. و«التوازن» سيتحقق بحلول 2023

قال عبد العزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية، إن العمل بدأ بتنفيذ عديد من البرامج، التي مهدت الطريق أمام بناء "رؤية 2030"، مبينا أن أحد أهم هذه البرامج هو برنامج التوازن المالي، الذي انطلق في عام 2016؛ بهدف وصول المملكة إلى التوازن المالي بحلول عام 2023، مفيدا أن التوازن المالي يقصد به تساوي الإيرادات في النفقات، حيث يرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسة تشمل رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتصحيح أسعار الطاقة والمياه، وتنمية الإيرادات الحكومية الأخرى، وإعادة توجيه الدعم للمستحقين "برنامج حساب المواطن"، ونمو القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال افتتاحه نيابة عن محمد الجدعان وزير المالية أخيرا، منتدى الميزانية 2019، الذي نظمته الوزارة تحت شعار "الشراكة والتمكين"، وذلك سعيا إلى تأصيل التعاون الاستراتيجي بين الوزارة مع المعنيين في الجهات الحكومية المختلفة، من خلال رفع مستوى التشارك بين الوزارة والجهات الحكومية؛ للعمل على إعداد الميزانية بفاعلية تتسق مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

ورحب الفريح، بالمشاركين في هذا المنتدى، الذين بلغ عددهم 300 مشارك يمثلون 120 جهة من الجهات الحكومية المشمولة بالميزانية العامة للدولة؛ موضحا أن "رؤية المملكة 2030" جاءت بأهداف جلية ومحددة، وهي أن تكون المملكة العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية الرائدة، والمحور لربط القارات الثلاث، حيث تتبلور "رؤية المملكة 2030" في ثلاثة محاور رئيسة تشمل وطنا طموحا، واقتصادا مزدهرا، ومجتمعا حيويا؛ لتحقق ستة أهداف عامة من خلال 27 هدفا فرعيا و96 هدفا تفصيليا.

وبين، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الإدارة المالية الفاعلة، التي تسهم في تحقيق "رؤية 2030"، من خلال أربع ركائز استراتيجية وهي: تأسيس المساءلة المالية في جميع الجهات الحكومية، والتخطيط المالي والاقتصادي الكلي، وتعظيم الإيرادات للحكومة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وفي ختام كلمته، أكد أن وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم تمثل مركز التعاون وواجهة الوزارة الخدمية، راجيا أن يمثل هذا المنتدى استكمالا لانطلاقة النجاح في تحقيق التوازن المالي وتحقيق المستهدفات بحلول العام المالي 2023.

بعد ذلك، استعرض ياسر بن محمد القهيدان وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، برنامج المنتدى، مفيدا أن الخبراء والمختصين في نواحي الميزانية، سيناقشون عديدا من الجوانب، أهمها التجارب العالمية في الإصلاح المالي، وتطوير سياسة مالية مستدامة، ودور الميزانية في بناء اقتصاد حيوي، والتحول الرقمي ودوره في إعداد الميزانية، بمشاركة نخبة من القيادات الدولية والمحلية.

وكان محمد الجدعان وزير المالية قد رعى في اليوم الثاني للمنتدى مراسم توقيع اتفاقية بين المعهد المالي ووزارة المالية؛ بموجبها يقوم المعهد بتطوير وتقديم برامج تدريبية لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والمعنيين في المالية العامة.

يذكر، أن المنتدى شهد انعقاد ثماني ورش عمل، حضرها 150 مشاركا يمثلون 100 جهة حكومية، وذلك لمناقشة أهم تحديات إعداد الميزانية وإيجاد الحلول المناسبة، وأيضا عقد برنامج تدريبي عن الأسس المحاسبية حضره 120 مشاركا يمثلون 50 جهة حكومية، وقد زار وزير المالية ورش العمل والبرنامج التدريبي، وخلال حديثه مع المشاركين شدد على أهمية مبدأ الشفافية والتواصل بين الجهات والوزارة، مؤكدا القيمة الفعلية للشراكة والتمكين في الوصول إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.

كما شهد المنتدى إعلان وزارة المالية عن إطلاق جائزة: "الكفاءة والالتزام المالي"، التي تهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية نحو أفضل الممارسات فيما يخص الإدارة المالية وإدارة الميزانية على وجه الخصوص. وقد عرض فيلم قصير عن تفاصيل الجائزة وشروطها، كما قدمت الوزارة خلال المنتدى برنامج "سفراء الميزانية"، الذي يهدف إلى تطوير الكوادر المميزين من وزارة المالية والجهات الحكومية الشريكة المتخصصين في جوانب الميزانية، ما يساعد الحكومة على تحقيق أهدافها الموضوعة في الرؤية، ثم عرض على المشاركين بالمنتدى فيلم قصير يتناول تفاصيل البرنامج.