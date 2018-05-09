الأسهم السعودية تتراجع 104 نقاط مسجلة أسوأ جلسة في شهر

تراجعت الأسهم السعودية في أسوأ جلسة لها منذ شهر لتفقد خلالها نحو 35 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى 1.89 تريليون ريال، وذلك بعدما تراجعت بنحو 104 نقاط بنسبة 1.29 في المائة وتغلق عند 8012 نقطة. ومحافظة السوق على مستويات 8000 نقطة وتعويض 22 في المائة من الخسائر أثناء الجلسة مع ارتفاع في السيولة، مؤشرات تظهر إمكانية تحول السوق إلى الايجابية في جلسة اليوم، ما لم تستجد معطيات تؤثر في السوق، إما بقرار جديد يخص الاتفاقية النووية مع إيران وانعكاسها على أسعار النفط، أو ظهور نتائج شركات على نحو غير متوقع. وتبقى مستويات 7980 نقطة دعم للسوق بينما المقاومة عند 8090 نقطة.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 8117 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7983 نقطة فاقدا 1.65 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8012 نقطة فاقدا 104 نقاط بنسبة 1.29 في المائة. وارتفعت السيولة 22 في المائة بنحو 801 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 32 مليون سهم متداول لتصل إلى 191 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.37 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 29 في المائة بنحو 27 ألف صفقة لتصل إلى 122 ألف صفقة.
أداء القطاعات
تراجعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.05 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 7.8 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 5.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.9 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 915 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة.
أداء الأسهم
تراجعت ثلاثة أسهم بالنسبة القصوى تصدرها "عناية" بنسبة 9.97 في المائة ليغلق عند 12.28 ريال، يليه "زين السعودية" بنسبة 9.95 في المائة ليغلق عند 7.24 ريال، وحل ثالثا "بترو رابغ" بنسبة 9.87 في المائة ليغلق عند 25.75 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "التأمين العربية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 18.47 ريال، يليه "اللجين" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 30.27 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 34.83 ريال.
وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 561 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 554 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 422 مليون ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
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